محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء المكاتب الإيرادية وسبل تنمية الموارد بالجوف الجوف - سبأ :

ناقش إجتماع عقد اليوم بمحافظة الجوف برئاسة وكيل المحافظة محمد مقاس، مستوى أداء المكاتب الإيرادية والصعوبات التي تواجهها جراء العدوان والحصار الجائر على اليمن .



واستعرض الإجتماع سبل تنمية الموارد المالية بالمحافظة ، ومستوى تحصيليها خلال العام الماضي ومقارنتها بالعام الذي قبله .



وأكد الاجتماع اهمية تعزيز التعاون بين مكاتب الضرائب والواجبات والتحسين والتربية والصحة والأشغال والأمن العام بما يكفل تنمية الموارد .



واشار إلى ضرورة تأسيس العمل الإيرادي بحسب الأوعية المحددة بالقانون، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الإيرادات ، وتنسيق العمل المشترك لمكاتب المالية والصناعة والواجبات والضرائب وتعزيز اثره في حصر كبار المكلفين.



و أكد الوكيل مقاس ، أهمية مضاعفة الجهود المتصلة بالحشد والتعبئة لدعم الجبهات واعتبارها من الاولويات، مثمنا دور الشخصيات الاجتماعية والمكاتب التنفيذية في عملية الحشد، والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها منذ الوهلة الأولى للعدوان.



حضر الاجتماع مدراء عموم المكاتب الإيرادية وقيادة السلطة المحلية بمديريات الزاهر والمتون والمصلوب والمطمة.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ