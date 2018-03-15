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وزيرة حقوق الإنسان تلتقي فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان
[15/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 التقت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف اليوم بصنعاء فريق الخبراء الدوليين الإقليميين التابع لمجلس حقوق الإنسان برئاسة محمد كمال الجندوبي.

وفي اللقاء أكدت وزيرة حقوق الإنسان تمسك اليمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني ومقدراته منذ 26 مارس 2015م.

وقالت " خاب ظننا بمجلس حقوق الإنسان، كنا نأمل تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحايدة ومستقلة لتقصي الحقائق وكشف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها اليمن وشعبه " .

وأضافت " نريد من فريق الخبراء إنصاف 25 مليون يمني تعرضوا لعدوان متكامل الأركان دمّر كل مقدرات اليمن وبنيته التحتية وتعمد استهداف المدنيين " .

وأكدت الوزيرة علياء استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات لعمل فريق الخبراء من أجل كشف الحقائق للرأي العام خاصة السجون السرية التي تقيمها دول الاحتلال في عدن .

فيما قال رئيس فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان" صحيح أن الفريق ليس بمعنى لجنة تحقيق لكن مهامنا ستكون واسعة" .. مؤكداً أنه تم اختيار الفريق بصورة منسقة ومحايدة ومستقلة.

وأضاف " نحن فريق مستقل ومحايد عن كل أطراف الصراع ولا نمثل الأمم المتحدة وإنما نمثل مجلس حقوق الإنسان ، وكلفنا بهذه المهمة وسيكون هناك تقرير محايد ومستقل سيصدر عن الفريق وسيعرض على مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة ".

وأوضح الجندوبي أن الفريق سيعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بعيداً عن الأطراف السياسية .. لافتاً إلى أن الزيارة تهدف لأخذ صورة واسعة عن اليمن، وهناك فريق آخر سيصل إلى اليمن الأسبوع القادم وسيلتقي الأطراف الرسمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وسيقوم بزيارة ميدانية إلى كل مناطق الصراع في اليمن.

حضر اللقاء وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تسير والممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدكتور العبيد أحمد العبيد

سبـأ
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