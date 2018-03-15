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آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 08:39:50م
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  رياضة
اختتام دورة تنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات
[15/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات، نظمها الاتحاد العام للعبة واستمرت أربعة أيام .

هدفت الدورة إلى إكساب ٢٠ مدرباً وحكماً من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وممثلين عن مراكز الأهلي، الحمد، الشوكاني، المركز الوطني، الرفاعي، معارف حول القوانين الحديثة في لعبة البنجاك سيلات .

وأوضح المدرب والحكم الدولي الدكتور نبيل محمد النونو أن الدورة ركزت على النقاط المستحدثة في القانون الدولي وتم تعديلها وتبديلها بالقوانين السابقة وتعميمها على المراكز والنوادي في الأمانة والمحافظة .

وأشار إلى أن المدربين والحكام تلقوا معارف نظرية ومهارات عملية حول اللعبة وقوانينها بما يكفل إيجاد لاعبين للبنجاك سيلات ذو قدرات عالية قادرين على أخذ النقاط بأقل التكاليف.

ولفت المدرب النونو إلى أن المدربين والحكام سيشاركون في البطولة الجماهيرية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وذلك لتطبيق ما تلقوه من مهارات على الواقع الميداني.

سبـأ
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