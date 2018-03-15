محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد الإعلاميين ينظم ندوة في جنيف بعنوان "الإعلام اليمني تحت القصف " جنيف - سبأ :

نظم اتحاد الإعلاميين اليمنيين في جنيف ندوة بعنوان" الإعلام اليمني تحت القصف "، بالتعاون مع لجنة دعم الصحفيين والشركة العراقية للتطوير.



جاءت الندوة بالتزامن مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.



وتطرق وزير الإعلام عبدالسلام جابر في كلمة عبر الفيديو إلى التعتيم الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن واستمرار عرقلة زيارة الصحفيين وعدم تمكينهم من الاطلاع على الحقائق عن قرب.



من جانبه استعرض رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري في كلمة مماثلة، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الإعلام والمؤسسات الإعلامية الوطنية خلال الثلاث سنوات الماضية .



فيما دعا رئيس لجنة دعم الصحفيين عبد الحسين شبيب إلى التضامن مع الإعلاميين في اليمن وإيقاف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني .



كما شارك الإعلامي بقناة المسيرة إسماعيل الشامي بمداخلة تطرقت إلى معاناة اليمنيين في الداخل والخارج جراء العدوان والحصار.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ