محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إشهار الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية فرع صعدة صعده - سبأ :

أُشهر اليوم بمحافظة صعدة فرع للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بحضور رئيس الهيئة الدكتور القاسم محمد عباس ووكيل المحافظة عبد الله القاسمي ووكيل قطاع التخطيط ومواجهة الكوارث ماجد يحيى عزان ومسئولي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة بالمحافظة.



وفي الإشهار أشار الدكتور القاسم إلى تكليف محمد حسين بيضان مديرا لفرع الهيئة بمحافظة صعده والجوف .. موضحاً أنه سيتم تشكيل الهيكل الإداري للهيئة وتسمية أعضاءها لاحقا.



وأوضح أن توجهات الهيئة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مختلف المجالات الصحة والتعليم والإصحاح البيئي وبرامج الأغذية والإيواء.



وشدد رئيس الهيئة على أهمية النزول الميداني والتركيز على الريف مع المدينة في مختلف الخدمات الإنسانية ..مثمناً الجهود التي تقدمها المنظمات الإنسانية بالمحافظة على الرغم من أنها لا تلبي الاحتياج القائم.



من جانبهم، بارك مسئولي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة بالمحافظة إشهار فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بإدارتها المكلفة .. مبدين استعدادهم التعاون الكامل مع الهيئة بما يخدم العمل الإنساني بالمحافظة.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ