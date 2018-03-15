ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 07:55:33م
الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام دورة تعبوية لضباط قوات الحرس الجمهوري والعمليات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بصنعاء حفل اختتام الدورة التعبوية الأولى لعدد من ضباط قوات الحرس الجمهوري وقوات العمليات الخاصة ولواء الحماية الخاصة، والتي نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان
اختتام دورة تنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات
اتحاد الإعلاميين ينظم ندوة في جنيف بعنوان "الإعلام اليمني تحت القصف "
إشهار الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية فرع صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إشهار الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية فرع صعدة
[15/مارس/2018]
صعده - سبأ :
 أُشهر اليوم بمحافظة صعدة فرع للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بحضور رئيس الهيئة الدكتور القاسم محمد عباس ووكيل المحافظة عبد الله القاسمي ووكيل قطاع التخطيط ومواجهة الكوارث ماجد يحيى عزان ومسئولي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة بالمحافظة.

وفي الإشهار أشار الدكتور القاسم إلى تكليف محمد حسين بيضان مديرا لفرع الهيئة بمحافظة صعده والجوف .. موضحاً أنه سيتم تشكيل الهيكل الإداري للهيئة وتسمية أعضاءها لاحقا.

وأوضح أن توجهات الهيئة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مختلف المجالات الصحة والتعليم والإصحاح البيئي وبرامج الأغذية والإيواء.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية النزول الميداني والتركيز على الريف مع المدينة في مختلف الخدمات الإنسانية ..مثمناً الجهود التي تقدمها المنظمات الإنسانية بالمحافظة على الرغم من أنها لا تلبي الاحتياج القائم.

من جانبهم، بارك مسئولي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة بالمحافظة إشهار فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بإدارتها المكلفة .. مبدين استعدادهم التعاون الكامل مع الهيئة بما يخدم العمل الإنساني بالمحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان
اتحاد الإعلاميين ينظم ندوة في جنيف بعنوان "الإعلام اليمني تحت القصف "
الخارجية ترحب بفريق الخبراء الدوليين الخاص بالتحقيق في جرائم العدوان
محافظ صنعاء يتفقد محطات بيع الغاز بمديرية أرحب (مكتمل)
تدشين العمل في مشروع رصف شارع العشة الحصن بمدينة يريم في إب
وصول فريق الخبراء الدوليين الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة بمديرية أرحب
الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام دورة تعبوية لضباط قوات الحرس الجمهوري والعمليات الخاصة
محافظ صعدة يطلع على مشروع قنوات ري وحماية الأراضي الزراعية بوادي الطويلة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[15/مارس/2018]
إصابة مواطنين اثنين إثر أربع غارات على محمية برع بالحديدة
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية باجل بالحديدة
[15/مارس/2018]
وقفة احتجاجية لأبناء مديرية عمران لرفد الجبهات
[15/مارس/2018]
إصابة مواطن بغارة استهدفت مزرعة بمديرية صرواح بمأرب
[15/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by