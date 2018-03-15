محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية ترحب بفريق الخبراء الدوليين الخاص بالتحقيق في جرائم العدوان صنعاء - سبأ :

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب حكومة الإنقاذ الوطني بزيارة فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المشكل بقرار مجلس حقوق الإنسان والمعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والذي يزور اليمن حاليا.



وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن حكومة الإنقاذ وبالرغم من تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية تمهيداً لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب.



وعبر المصدر عن التطلع إلى قيام فريق الخبراء بدوره بشكل مهني ومستقل ومحايد وبما يحقق الأهداف المرجوة من تشكيله.



وأكد المصدر استعداد الجهات المعنية تقديم كافة التسهيلات لفريق الخبراء بما يمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه.



وجدد المصدر التأكيد على أن السبيل الأمثل لإيقاف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق اليمن أرضا وإنساناً يتمثل في إيقاف العدوان والحصار الجائر المفروض منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ والتمهيد لنشر الحقائق عن كل ما حصل من جرائم بحق الإنسانية في اليمن.



كما أكد المصدر أن دول العدوان ارتكبت جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية وضربت عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا.



واختتم المصدر تصريحه بتجديد التزام الجمهورية اليمنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ