محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يتفقد محطات بيع الغاز بمديرية أرحب (مكتمل) صنعاء - سبأ :

تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم محطات بيع الغاز في مديرية أرحب.



واطلع المحافظ قطينة ومعه وكيلا المحافظة محسن أبو هادي وفضل القصير ومدير مكتب المالية وسيم الأنسي على آلية بيع الغاز في عدد من مناطق المديرية.



واستمع من مدير المديرية نصير الحباري إلى شرح حول الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في عملية تزويد المناطق بمادة الغاز والصعوبات التي تواجهها والمعالجات التي تم اتخاذها.



وأكد المحافظ قطينة، على أهمية بيع الغاز المنزلي بالسعر المحدد.. مشددا على استمرار الرقابة على كافة المحطات من مندوبي الصناعة والتجارة والسلطة المحلية حرصا على منع أي زيادات سعرية أو احتكار.



ولفت إلى الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكاتب المعنية لتوفير وتوزيع الغاز على المواطنين في كافة المديريات وتعاملهم بمسئولية لتخفيف معاناتهم.



وأشار محافظ صنعاء إلى أهمية دور الأجهزة الأمنية والضبطية في ضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.. مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب.



إلى ذلك تفقد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء أمين شايع سير بيع الغاز المنزلي في عدد من المحطات في مديرية سنحان وبني بهلول.. لافتا إلى أن هناك كميات من الغاز المنزلي من مخصصات المحافظة المعتمد من مؤسسة الغاز ستصل تباعا.



ودعا إلى التعاون مع مكتب الصناعة والفرق الميدانية والإبلاغ عن المخالفين للأسعار والمحتكرين لهذه المادة.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ