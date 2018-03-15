محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العمل في مشروع رصف شارع العشة الحصن بمدينة يريم في إب اب - سبأ :

دشن اليوم بمدينة يريم محافظة إب العمل في تنفيذ مشروع رصف شارع العشة الحصن المتفرع من المدخل الرئيس الغربي للمدينة .





وخلال التدشين أوضح مدير عام مديرية يريم محمد الشامي و أمين عام المجلس المحلي بالمديرية حسان القحطاني أن المشروع البالغ تكلفته 55 ألف دولار يأتي ضمن مشاريع الاستجابة الطارئة بتمويل الأمم المتحدة و البنك الدولي تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والطرق .

فيما أوضح استشاري المشروع المهندس عيسى الهتار أن طول الطريق يبلغ 300 متر وعرض يتراوح بين سبعة إلى ثمانية أمتار .. مشيراً إلى أنه يجري العمل في مشاريع أخرى ضمن مشاريع الاستجابة الطارئة منها مشروع رصف شارع الجبوبة وشارع المدينة القديمة .

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ