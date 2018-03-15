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وصول فريق الخبراء الدوليين الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
[15/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان برئاسة محمد كمال الجندوبي في زيارة لليمن تستغرق ثلاثة أيام.

وأكد الجندوبي في مؤتمر صحفي عقده بمطار صنعاء، أن المهمة التي أوكلت إلى فريق الخبراء من قبل مجلس حقوق الإنسان صعبة ..لافتا إلى أن الفريق سيحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ 2015م حتى اليوم.

وقال " الفريق سيستمع لكل الآراء والشهادات حول ما تم من انتهاكات لحقوق للإنسان في اليمن".. مبينا أن الفريق سيلتقي بالسلطات الرسمية في اليمن والفاعلين الآخرين سوى في المجتمع المدني أو في الميادين الأخرى.

كما أكد الجندوبي أن فريق الخبراء مستقل عن كل الأطراف حتى عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومسؤول عن التقرير الذي سيتم تقديمه في سبتمبر القادم إلى مجلس حقوق الإنسان.

وأعرب عن أمله في أن يساهم فريق الخبراء المكون من جميع المختصين في حلحلة الأزمة اليمنية في حال تم تسهيل عمله في جميع الأماكن المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال" عمل الفريق سيستمر لشهور من أجل تقصي الحقائق ومشاهدتها عن كثب لكي نكون منصفين ونحاول أن نعالج أهم القضايا والمشاكل المطروحة أمامنا والتي تؤثر على الوضع اليمني".

وأكد رئيس الفريق أن موضوع مطار صنعاء الدولي سيتم مناقشته والعمل على إيجاد حل له.

كان في استقباله مستشار وزير الخارجية السفير عبدالاله حجر ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ومدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم.

سبـأ
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