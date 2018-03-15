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مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة بمديرية أرحب
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مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة بمديرية أرحب
[15/مارس/2018]
صنعاء -  سبأ :
 ناقش لقاء قبلي بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة.

وفي اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة فضل القصير ومحسن أبو هادي، أكد المحافظ قطينة أهمية التفاعل مع حملة الحشد والتعبئة العامة ورفد الجبهات بالرجال من منتسبي القوات المسلحة.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في حل كافة الإشكالات التي تحول دون إنضمام منتسبي القوات المسلحة لأداء واجبهم الوطني وتسهيل مهام لجنة الحشد لأداء دورها التوعوي في كل العزل والقرى.

وأشاد محافظ صنعاء بالتضحيات التي تقدمها قبيلة أرحب في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ورفد الجبهات بالمال والعتاد منذ بداية العدوان.. مؤكدا أن قبيلة أرحب تمثل الحصن المنيع للعاصمة صنعاء الذي تحطمت عليه مؤامرات العدوان.

فيما أكد مدير عام المديرية نصير الحباري ومشائخ ووجهاء القبيلة الاستعداد للتعاون مع أعضاء لجنة الحشد وتسهيل مهامهم في كل المناطق.. معتبرين ذلك واجب وطني وأولوية خلال المرحلة الراهنة.

وأشاروا إلى أن مديرية أرحب تقدم كل يوم قوافل من الشهداء في سبيل العزة والكرامة.. معتبرين أي تقاعس عن القيام بواجب الدفاع عن الوطن من قبل منتسبي القوات المسلحة والأمن خيانة بحق الوطن والشعب اليمني.

وأكدوا الجهوزية الكاملة لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال والعتاد والغذاء حتى تحقيق الانتصار وطرد الغزاة من كل شبر في اليمن.

سبـأ
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