رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انضمام المهاجم بن يدر لتشكيلة فرنسا للمرة الأولى بعد هدفيه أمام يونايتد باريس- سبأ:

انضم وسام بن يدر مهاجم أشبيلية إلى تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم للمرة الأولى اليوم الخميس بعدما سجل هدفين في الفوز على مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت سابق هذا الأسبوع.



وأحرز بن يدر ثنائية في استاد أولد ترافورد ليقود أشبيلية لدور الثمانية بعد التفوق 2-1 على يونايتد يوم الثلاثاء الماضي.



والتحق مهاجم تولوز السابق البالغ عمره 27 عاما بقائمة أعلنها المدرب ديدييه ديشان لمواجهة كولومبيا وديا يوم 23 مارس ثم روسيا مستضيفة كأس العالم بعدها بـ4 أيام.



وتنافس فرنسا في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب استراليا وبيرو والدنمرك.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ