محافظ صعدة يطلع على مشروع قنوات ري وحماية الأراضي الزراعية بوادي الطويلة [15/مارس/2018] صعدة - سبأ:



اطلع محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض ومعه مدير مديرية سحار على سير العمل بمشروع قنوات ري وحماية الأراضي الزراعية بوادي الطويلة من السيول الذي ينفذ بتكلفة خمسة وستين ألف دولار بتمويل من مشروع الأشغال العامة.



واستمع المحافظ عوض ومدير المديرية من مهندس المشروع أحسن القحم إلى شرح عن طبيعة المشروع وأهميته للحفاظ على الأراضي الزراعية وتوجيه مسار السيول بما يسهم في حماية ممتلكات ومزارع المزارعين .



و أكد المحافظ أهمية المشروع في الحفاظ على المزارع و التربة الخصبة التي قد تتعرض للجرف بسبب السيول ..مشدداً على تنفيذ المشروع حسب المواصفات والعمل على توسيع مجرى القناة ليتناسب مع حجم السيول المتدفقة إلى الوادي .



وثمّن دور أبناء الطويلة في التعاون لتنفيذ المشروع ، مشيراً إلى أن قيادة المحافظة تولي القطاع الزراعي والمياه أولوية خاصة كون المحافظة زراعية .



من جانبه أشار مدير مديرية سحار إلى حاجة المديرية إلى مشاريع القنوات وبحيرات تجميع المياه ..لافتاً إلى انخفاض منسوب المياه في بعض مناطق المديرية نتيجة التوسع الزراعي وعدم استخدام وسائل الري الحديث

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