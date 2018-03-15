ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 07:14:29م
الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام دورة تعبوية لضباط قوات الحرس الجمهوري والعمليات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بصنعاء حفل اختتام الدورة التعبوية الأولى لعدد من ضباط قوات الحرس الجمهوري وقوات العمليات الخاصة ولواء الحماية الخاصة، والتي نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
تدشين العمل في مشروع رصف شارع العشة الحصن بمدينة يريم في إب
وصول فريق الخبراء الدوليين الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة بمديرية أرحب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ صعدة يطلع على مشروع قنوات ري وحماية الأراضي الزراعية بوادي الطويلة
[15/مارس/2018] صعدة - سبأ:

اطلع محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض ومعه مدير مديرية سحار على سير العمل بمشروع قنوات ري وحماية الأراضي الزراعية بوادي الطويلة من السيول الذي ينفذ بتكلفة خمسة وستين ألف دولار بتمويل من مشروع الأشغال العامة.

واستمع المحافظ عوض ومدير المديرية من مهندس المشروع أحسن القحم إلى شرح عن طبيعة المشروع وأهميته للحفاظ على الأراضي الزراعية وتوجيه مسار السيول بما يسهم في حماية ممتلكات ومزارع المزارعين .

و أكد المحافظ أهمية المشروع في الحفاظ على المزارع و التربة الخصبة التي قد تتعرض للجرف بسبب السيول ..مشدداً على تنفيذ المشروع حسب المواصفات والعمل على توسيع مجرى القناة ليتناسب مع حجم السيول المتدفقة إلى الوادي .

وثمّن دور أبناء الطويلة في التعاون لتنفيذ المشروع ، مشيراً إلى أن قيادة المحافظة تولي القطاع الزراعي والمياه أولوية خاصة كون المحافظة زراعية .

من جانبه أشار مدير مديرية سحار إلى حاجة المديرية إلى مشاريع القنوات وبحيرات تجميع المياه ..لافتاً إلى انخفاض منسوب المياه في بعض مناطق المديرية نتيجة التوسع الزراعي وعدم استخدام وسائل الري الحديث
سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين العمل في مشروع رصف شارع العشة الحصن بمدينة يريم في إب
وصول فريق الخبراء الدوليين الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
مناقشة الجوانب المتعلقة بالحشد والتعبئة بمديرية أرحب
الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام دورة تعبوية لضباط قوات الحرس الجمهوري والعمليات الخاصة
إصابة مواطنين اثنين إثر أربع غارات على محمية برع بالحديدة
محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمشروع مياه وادي الربيع
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية باجل بالحديدة
مناقشة الجوانب المتعلقة بتوفير الغاز المنزلي بالمحويت
تكريم الدفعة الـ 23 من خريجي الجامعة الوطنية بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[15/مارس/2018]
إصابة مواطنين اثنين إثر أربع غارات على محمية برع بالحديدة
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مديرية باجل بالحديدة
[15/مارس/2018]
وقفة احتجاجية لأبناء مديرية عمران لرفد الجبهات
[15/مارس/2018]
إصابة مواطن بغارة استهدفت مزرعة بمديرية صرواح بمأرب
[15/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by