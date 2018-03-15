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آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 07:18:13م
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محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمشروع مياه وادي الربيع
[15/مارس/2018] صعدة - سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض سير العمل بمشروع مياه وادي ربيع بمديرية سحار .

يتكون المشروع من خزان برجي لتخزين المياه الصالحة للشرب سعة 100 متر مكعب وغرفة ضخ لتغذية الخزان بالمياه ومولد كهربائي 85 كيلو وات لإمداد المياه ومنظومة طاقة شمسية قيد العمل بالإضافة إلى شبكة مياه بطول ثلاثة كيلومتر تنفذها المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية بتمويل منظمة اليونيسيف.

وأكد محافظ صعدة أهمية المشروع الذي سيوفر المياه لـ11 قرية بوادي ربيع .. مثمنا جهود المؤسسة الوطنية واليونيسيف في دعم مثل هذه المشاريع المستدامة .

وشدد على ضرورة الحفاظ على المشروع وصيانته بما يخدم المصلحة العامة.

فيما أشاد مدير عام مديرية سحار خالد الديبان بجهود الجميع في إيجاد المشروع والعمل على انجازه .. لافتا إلى أن المشروع يسهم في تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين.
سبأ
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