مناقشة الجوانب المتعلقة بتوفير الغاز المنزلي بالمحويت [15/مارس/2018] المحويت - سبأ:



ناقش إجتماع بمحافظة المحويت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون المالية والإدارية العزي محمد الشجاف اليوم، الجوانب المتعلقة بتوفير الغاز المنزلي للمواطنين .



وفي الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية المحويت محمد القرم وقيادة مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والمديرية، أشار الوكيل الشجاف إلى الجهود المبذولة لتوفير مادة الغاز المنزلي في المديريات ومعالجات الصعوبات في هذا الجانب.



وأكد أن العمل جار لحل أزمة الغاز المنزلي للتخفيف من معاناة المواطنين وضبط المخالفين في أوزان الأسطوانات المنزلية والمخالفين للسعر المحدد.

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