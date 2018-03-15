تكريم الدفعة الـ 23 من خريجي الجامعة الوطنية بالحديدة [15/مارس/2018] الحديدة - سبأ:







كرم وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي اليوم خريجي الدفعة 23 من طلاب الجامعة الوطنية في تخصصات الإدارة والصيدلة والمحاسبة واللغة الإنجليزية.







وفي حفل التكريم أشار الوكيل العزعزي، إلى أهمية تخرج هذه الدفع من طلبة الجامعة لرفد ميدان العمل بالكوادر المؤهلة للمشاركة في بناء الوطن.







وأشار إلى أن تخرج 85 طالبا وطالبة من مختلف أقسام الجامعة سيرفد ميدان العمل بدماء جديدة تساهم في عملية البناء والتطوير.







فيما أكد مدير فرع الجامعة بالحديدة الدكتور علي حزام الحداد، حرص الجامعة على تخريج كوادر مؤهلة تلبي إحتياجات المجتمع، وتطوير العمل في المجالات التي تخصصوا فيها.







تخلل الحفل الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوك علي باري جرب وعميد المعهد العالي للعلوم الصحية عبده النهاري وعميد كلية الشفاء الدكتور منصور العصيمي عدد من الفقرات الفنية والأناشيد.

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