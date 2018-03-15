تأهل السويسري فيدرر لدور الثمانية ببطولة انديان ويلز للتنس بعد تجاوز الفرنسي شاردي [15/مارس/2018] ويلز- سبأ:

تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف الأول عالميا إلى دور الثمانية لبطولة انديان ويلز للتنس للرجال بعد فوزه 7-5 و6-4 على جيريمي شاردي الليلة الماضية.



وخسر اللاعب البالغ عمره 36 عاما 3 نقاط فقط في إرساله في المجموعة الأولى وانتزع السيطرة على المجموعة الثانية بضربة خلفية ليكسر إرسال شاردي عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 4-4.



وقال فيدرر الفائز 5 مرات في انديان ويلز "أحب طريقة لعبه.. ضرباته قوية وإرساله قوي ويملك ضربات أمامية قوية.. الرياح كانت تشتد لذا لا تعلم ماذا سيحدث.. لكن اعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للغاية في أغلب فترات المباراة".



واحتاج فيدرر إلى ساعة و22 دقيقة ليحقق فوزه الـ15 هذا العام بدون هزيمة.. وكانت المرة الأخيرة التي بدأ فيها فيدرر العام بالانتصار في 15 مباراة بدون هزيمة في 2006 عندما أنهى الموسم بالحصول على 12 لقبا و3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.



ويلعب فيدرر في دور الثمانية ضد الكوري تشونج هيون الذي فاز 6-1 و6-3 على بابلو كويفاس القادم من اوروجواي.



وستكون المباراة إعادة لمواجهتهما في الدور قبل النهائي لبطولة استراليا المفتوحة في يناير عندما اضطر تشونج للانسحاب بسبب الإصابة.



وقلب خوان مارتن ديل بوترو، وصيف بطل 2013 في انديان ويلز، تأخره إلى فوز 3-6 و7-6 و6-3 على ليوناردو ماير.



ويلعب الارجنتيني ديل بوترو في الدور التالي ضد الالماني فيليب كولشرايبر الذي فاز 6-4 و7-6 على الفرنسي بيير اوج ايربير.



وتغلب كيفن اندرسون 4-6 و6-3 و7-6 على الاسباني بابلو كارينيو وحقق اللاعب الجنوب افريقي 16 إرسالا ساحقا ليصعد لدور الثمانية لمواجهة الكرواتي بورنا تشوريتش الذي انتصر 6-2 و6-7 و6-4 على الامريكي تايلور فريتز.



وبلغ سام كويري، وهو آخر لاعب أمريكي في البطولة، دور الثمانية بتغلبه 6-3 و6-4 على الاسباني فليسيانو لوبيز.

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