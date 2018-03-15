استقرار اسعار الذهب في ظل مخاوف من حرب تجارية [15/مارس/2018] لندن-سبأ:



استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة في ظل توترات سياسية بين بريطانيا وروسيا وتجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية.



واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1325.06 دولار للأوقية (الأونصة) ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل التي جرى تداولها عند 1325.20 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 960.30 دولار للأوقية.



وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 989.30 دولار للأوقية بعدما سجل 1006.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ الأول من مارس .



وكان قد تصاعد التوتر السياسي امس الأربعاء بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سترد على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية استهداف عميل روسي مزدوج سابق في إنجلترا بغاز أعصاب في هجوم تتهم لندن موسكو بالمسؤولية عنه.

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