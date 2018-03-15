الصحة العالمية: 3ر11 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الصحية في سوريا [15/مارس/2018] جنيف- سبأ:



أكدت منظمة الصحة العالمية أن 7 سنوات من الصراع دمرت نظام الرعاية الصحية في سوريا.



وقالت المنظمة في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن أكثر من نصف المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية في سوريا مغلقة أو تعمل جزئيا فقط وأكثر من 3ر11 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الصحية بما في ذلك 3 ملايين يعيشون مع إصابات وإعاقات.



وذكرت أنه في الغوطة الشرقية عاش ما يقرب من 400 الف شخص تحت الحصار لمدة نصف عقد وقد نفدت جميع الإمدادات الصحية الأساسية ويوجد الآن أكثر من 1000 شخص في حاجة إلى إجلاء طبي فوري.



وأكدت أن الهجمات على القطاع الصحي استمرت بمستوى ينذر بالخطر.. مشيرة إلى أن الهجمات الـ67 التي تم التحقق منها على المرافق الصحية والعاملين والبنية الأساسية المسجلة خلال الشهرين الأولين من عام 2018 بلغت أكثر من نصف الهجمات التي تم التحقق منها في عام 2017 بأكمله.



ودعت منظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع في سوريا إلى وقف الهجمات على العاملين الصحيين ووسائط النقل والمعدات والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.



وقالت إنه يجب أن تتوقف معاناة الشعب السوري وتسهيل الوصول إلى جميع الموجودين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة صحية.

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