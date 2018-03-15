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آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 06:14:38م
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق
[15/مارس/2018] مسقط- سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (33ر2) نقطة وبنسبة (05ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (93ر4896) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (60ر4894) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (4) ملايين و(133) ألفًا و(380) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر45) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(840) ألفًا و(207) ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (018ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (87ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليونًا و(328) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (12ر32) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (447) ألف ريال عماني أي ما نسبته (81ر10) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (881) ألف ريال عماني وبنسبة (32ر21) في المائة.
سبأ
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