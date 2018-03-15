ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 06:16:27م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور الفريق الركن عبدالملك السياني
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الفريق الركن عبدالملك السياني.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
تكريم الدفعة الـ 23 من خريجي الجامعة الوطنية بالحديدة
إصابة طفل بانفجار قنبلة عنقودية في مديرية رازح بصعدة
دراسة: تنشيط الدهون البنية يمكن ان يقود الى أدوية افضل لفقدان الوزن
تأهل السويسري فيدرر لدور الثمانية ببطولة انديان ويلز للتنس بعد تجاوز الفرنسي شاردي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ارتفاع إيرادات فرع مؤسسة الإتصالات بحجة خلال الشهرين الماضيين
[15/مارس/2018]
حجة - سبأ :
بلغ إجمالي إيرادات فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة حجة المحصلة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 35 مليون و429 الف ريال بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضي بلغت مليون و936 الف ريال.

وأوضح مدير عام فرع المؤسسة المهندس سامي الخطيب لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن تلك الإيرادات توزعت على ما تم تحصيله للهاتف الثابت و الـ أ. دي . اس . أل والموبايل وحساب الأمانات .. مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة في شهر يناير الماضي بلغت 17 مليون و714 الف ريال بانخفاض عن نفس الشهر من العام 2017 بلغ مليون و686 الف ريال ، فيما بلغت الإيرادات المحصلة في شهر فبراير المنصرم 17 مليون و714 الف ريال بزيادة عن المقابل له بلغ ثلاثة ملايين و623 الف ريال.

ولفت الخطيب إلى أن ايرادات الهاتف الثابت التي تم تحصيلها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بلغت 9 ملايين و932 الف ريال مقارنة بـ 9 ملايين و 94 الف ريال من نفس الفترة للعام الماضي ، وبلغت ايرادات موبايل 14 مليون و828 الف ريال مقارنة بـ 15 مليون و607 الف ريال وبلغت ايرادات خدمة الـ " أ. دي . اس . أل " تسعة ملايين و247 الف ريال مقارنة بـ 7 ملايين و 634 الف ريال ، فيما بلغت ايرادات حساب الأمانة مليون و421 الف ريال مقارنة بـ مليون و154 الف ريال في ذات الفترة.

وبين المهندس سامي الخطيب أن السعات المجهزة لخدمة الهاتف الثابت تبلغ 32 الف مشترك، فيما تبلغ السعات المجهزة لخدمة الإنترنت 4 ألاف نقطة، وأن العمل يجري حاليا لتنفيذ مشاريع مستقبلية خاصة بالهاتف الثابت وخدمة الـ " أ. دي . اس . أل " سيتم البدء بتنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة بهدف إدخال تلك الخدمتين إلى مديريات جديدة لم تصل إليها.

ونوه مدير عام فرع المؤسسة المهندس سامي الخطيب أن توجهات الفرع المستقبلية تركز على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز الاشكاليات القائمة خاصة تلك المتعلقة بضعف شبكة يمن موبايل والضغط المستمر على الشبكة العنكبوتية وذلك بالتنسيق مع قيادة المؤسسة وشركة يمن موبايل.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تكريم الدفعة الـ 23 من خريجي الجامعة الوطنية بالحديدة
إصابة طفل بانفجار قنبلة عنقودية في مديرية رازح بصعدة
إشهار الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث فرع صعده
محافظ صنعاء يتفقد النقاط الأمنية بمديرية أرحب
وقفة في مديرية السبرة بإب ضمن حملة التعبئة والتجنيد
مناقشة مستوى تنفيذ مهام وأنشطة اللجنة الفرعية للتحشيد بريمه
الهيئة النسائية لأنصار الله بأمانة العاصمة تحيي ذكرى ميلاد السيدة فاطمة عليها السلام
مناقشة مسودة تقرير" جرائم الحرب في اليمن وعدم الإفلات من العقاب"
وقفة احتجاجية لأبناء مديرية عمران لرفد الجبهات
المشاركون بمؤتمر الفشل الكلوي يؤكدون أهمية إنشاء صندوق خاص بمرضى الفشل
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية لأبناء مديرية عمران لرفد الجبهات
[15/مارس/2018]
إصابة مواطن بغارة استهدفت مزرعة بمديرية صرواح بمأرب
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 32 غارة على عدد من المحافظات
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية باجل بالحديدة
[14/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by