محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع إيرادات فرع مؤسسة الإتصالات بحجة خلال الشهرين الماضيين حجة - سبأ :

بلغ إجمالي إيرادات فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة حجة المحصلة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 35 مليون و429 الف ريال بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضي بلغت مليون و936 الف ريال.



وأوضح مدير عام فرع المؤسسة المهندس سامي الخطيب لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن تلك الإيرادات توزعت على ما تم تحصيله للهاتف الثابت و الـ أ. دي . اس . أل والموبايل وحساب الأمانات .. مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة في شهر يناير الماضي بلغت 17 مليون و714 الف ريال بانخفاض عن نفس الشهر من العام 2017 بلغ مليون و686 الف ريال ، فيما بلغت الإيرادات المحصلة في شهر فبراير المنصرم 17 مليون و714 الف ريال بزيادة عن المقابل له بلغ ثلاثة ملايين و623 الف ريال.



ولفت الخطيب إلى أن ايرادات الهاتف الثابت التي تم تحصيلها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بلغت 9 ملايين و932 الف ريال مقارنة بـ 9 ملايين و 94 الف ريال من نفس الفترة للعام الماضي ، وبلغت ايرادات موبايل 14 مليون و828 الف ريال مقارنة بـ 15 مليون و607 الف ريال وبلغت ايرادات خدمة الـ " أ. دي . اس . أل " تسعة ملايين و247 الف ريال مقارنة بـ 7 ملايين و 634 الف ريال ، فيما بلغت ايرادات حساب الأمانة مليون و421 الف ريال مقارنة بـ مليون و154 الف ريال في ذات الفترة.



وبين المهندس سامي الخطيب أن السعات المجهزة لخدمة الهاتف الثابت تبلغ 32 الف مشترك، فيما تبلغ السعات المجهزة لخدمة الإنترنت 4 ألاف نقطة، وأن العمل يجري حاليا لتنفيذ مشاريع مستقبلية خاصة بالهاتف الثابت وخدمة الـ " أ. دي . اس . أل " سيتم البدء بتنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة بهدف إدخال تلك الخدمتين إلى مديريات جديدة لم تصل إليها.



ونوه مدير عام فرع المؤسسة المهندس سامي الخطيب أن توجهات الفرع المستقبلية تركز على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز الاشكاليات القائمة خاصة تلك المتعلقة بضعف شبكة يمن موبايل والضغط المستمر على الشبكة العنكبوتية وذلك بالتنسيق مع قيادة المؤسسة وشركة يمن موبايل.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ