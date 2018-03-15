انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي [15/مارس/2018] واشنطن- سبأ:



انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ النمو الاقتصادي على ما يبدو في مطلع الربع الأول من العام.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس: إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 226 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من مارس.



وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بانخفاض ألف طلب عن المعلن من قبل.. وانخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 210 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 24 فبراير وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.



ويتماشى انخفاض طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي مع توقعات خبراء الاقتصاد.



وقراءة الأسبوع الماضي هي الـ58 بعد المائة على التوالي التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل.. وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.



ويرى مسئولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن سوق العمل تقترب الآن من وضع التوظيف الكامل.. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1 في المائة.



وانخفض متوسط 4 أسابيع، الذي يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 750 طلبا إلى 221 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

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