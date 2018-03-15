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آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 06:16:27م
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مناقشة مستوى تنفيذ مهام وأنشطة اللجنة الفرعية للتحشيد بريمه
[15/مارس/2018]
ريمه - سبأ :
 استعرض اجتماع موسع عقد اليوم بمديرية الجعفرية محافظة ريمه مستوى تنفيذ مهام وأنشطة اللجنة الفرعية للتحشيد والتعبئة للتجنيد الطوعي عبر وزارة الدفاع بالمديرية.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الواجبات عضو اللجنة الرئيسية للحشد بالمحافظة علي النهاري وضم القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية بالجعفرية إلى اقامة الفعاليات واللقاءات الميدانية في مختلف العزل والمناطق على مستوى المديرية بهدف التوعية المجتمعية بالدفع بالشباب للالتحاق بمعسكرات التجنيد.

وأكد الاجتماع ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية في تلبية نداء الوطن للدفاع عن أمنه واستقراره ضد العدوان الذي يستهدف اليمن وشعبه لأكثر من ثلاث سنوات.

وشدد الاجتماع علی التلاحم والاصطفاف الوطني والعمل في خندق واحد لمواصلة مشوار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل الدعم لتعزيز ملاحم الانتصارات ضد قوى العدوان ومرتزقته.

ودعا الاجتماع كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن من أبناء محافظو ريمه عامة والجعفرية خاصة للعودة إلى معسكراتهم ومواقعهم الدفاعية للمشاركة مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وسيادته.

سبـأ
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