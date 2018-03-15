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آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 06:16:27م
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الهيئة النسائية لأنصار الله بأمانة العاصمة تحيي ذكرى ميلاد السيدة فاطمة عليها السلام
[15/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 أحيت الهيئة النسائية لأنصار الله بأمانة العاصمة القسم التعليمي ،اليوم، فعالية بمناسبة ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام واليوم العالمي للمرأة المؤمنة.

وخلال الفعالية، ألقيت كلمة ترحيبية من قبل رئيسة مركز بصائر رقية المنصور أكدت على أهمية استلهام العبر والدروس العظيمة في مختلف الجوانب بالاقتداء بنهج السيدة فاطمة الزهراء والفضائل الحميدة التي تحلت بها سيدة نساء العالمين رضوان الله عليها.

وأشارت المنصور إلى مكانة السيدة فاطمة الزهراء العظيمة في الإسلام وفي قلوب المؤمنين كنموذج حي في كل زمان ومكان وكجانب تعليمي يستلهمه كل الأجيال القادمة.

ودعت جميع الأمهات إلى ضرورة غرس قيم ومبادئ وأخلاق وصفات السيدة فاطمة الزهراء في قلوب ونفوس بناتهن كنموذج يقتدين به في حياتهن.

فيما ألقيت كلمة ترحيبية عن الهيئة النسائية ألقتها نوال المتوكل أشادت فيها بالسيرة العطرة والصفات العظيمة التي تحلت بها سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء .. مؤكدة على صمود المرأة اليمنية وصبرها وثباتها في مواجهة العدوان الامريكي السعودي دفاعاً عن عزتها وكرامتها.

وحثت المتوكل جميع الأمهات والنساء على أهمية الاستفادة من سيرة السيدة فاطمة الزهراء في الصبر والتضحية وأتباع أخلاقها وصفاتها الكريمة.

تخلل الفعالية فقرات متنوعة وعروض مسرحية " اسكتش " وأناشيد وعرض برجكتر عن ثبات وصمود المرأة المؤمنة وتكريم 250 من النساء الفاعلات في العملية التعليمية من معاهد فنية ومديريات ومدارس ومشاركات مجتمعية ومراكز محو أمية وموجهات بالشهادات التقديرية لدورهن الرائد في العملية التعليمة بأمانة العاصمة.

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