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وقفة احتجاجية لأبناء مديرية عمران لرفد الجبهات
[15/مارس/2018]
عمران - سبأ :
 نظم أبناء مديرية عمران اليوم وقفة احتجاجية بمناسبة دخول العام الرابع من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي الغاشم، ودعما لجبهات القتال بالمال والرجال والعتاد.

وفي الوقفة التي حضرها وكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني ومدير عام مديرية عمران العقيد مطهر الدرة أشار المشاركون في الوقفة التي اقيمت تحت شعار " انفروا خفافا وثقالا " إلى أن جرائم العدوان المستمرة منذ ثلاث سنوات وتشديد الحصار على أبناء الشعب اليمني تحتم على الجميع التوجه إلى الجبهات لمواجهة العدو ودحره.

وأكدوا استمرار أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان بكل الوسائل المتاحة، وردع المعتدين والتحرك صوب الجبهات ورفدها بالرجال والمال وصمودهم حتى تطهير كامل أراضي اليمن من دنس العملاء والمحتلين.

وأعلن بيان صادر عن الوقفة النفير العام والتحرك صوب جبهات القتال والاستعداد لمواجهة العدوان للعام الرابع .. وندد بالصمت الدولي المخزي إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان والحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب اليمني.

وفيما أكد البيان دعم أبناء مديرية عمران لجبهات العزة والشرف .. دعا القبائل اليمنية وكل الشرفاء إلى المشاركة الفاعلة ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تطهير كامل تراب اليمن وهزيمة العدوان ومرتزقته.

حضر الوقفة قيادة السلطة المحلية بالمديرية، وعدد من الوجهاء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.

سبـأ
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