محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور الفريق الركن عبدالملك السياني صنعاء - سبأ :

زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الفريق الركن عبدالملك السياني.



وناقش الرئيس الصماد مع الفريق السياني الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء إستمرار العدوان وما يفرضه من حصار بري وبحري وجوي منذ ثلاث سنوات.



وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بحملات التحشيد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة والتي تنفذها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في إطار تجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وسيادة أراضيه.



وأشاد الرئيس الصماد بمواقف الفريق الركن السياني ودوره الكبير مع العديد من قادة وضباط القوات المسلحة الذين رفضوا كل المغريات ووقفوا إلى جانب الوطن في أحلك الظروف وأصعبها جراء العدوان الذي يتعرض له من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وثمن عاليا إسهامات الفريق الركن عبدالملك السياني خلال المرحلة الراهنة في الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية ووحداتها في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القوات المسلحة وضباطها وأفرادها الذين يسطرون الملاحم البطولية في مختلف الجبهات.



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى حساسية المرحلة التي يمر بها الوطن جراء تكالب قوى الاستكبار العالمي على اليمن وشعبه في محاولة لاحتلال أراضيه والسيطرة على خيراته وثرواته .



وأكد أن تحالف العدوان مهما تمادى في طغيانه وغطرسته لن يتمكن من تفكيك الجبهة الداخلية والتي أثبتت الأيام صلابتها في مواجهة مخططاته الرامية تدمير الوطن مقدراته.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ