جمعية الصم تحتفل بتخرج 31 طالباً وطالبة من بقسم علوم الحاسوب [15/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

احتفلت جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بأمانة العاصمة اليوم بالتعاون مع جامعة آزال للتنمية البشرية بتخرج الدفعة الرابعة من الطلاب الصم الدارسين بقسم علوم الحاسوب التي تضم 31 طالباً وطالبة.



وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التخطيط عبدالسلام عاطف هنأ رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب الخريجين من الصم والبكم وعائلاتهم بهذا الإنجاز النوعي.

وأعرب عن الشكر لكل من ساهم في دعم وتعليم هذه الدفعة حتى أكملت مسيرتها التعليمية لتكون رافداً لسوق العمل في هذا المجال التقني المهم .



وأكد النقيب دعم السلطة المحلية بالأمانة لذوي الاحتياجات الخاصة .. حاثا الحكومة والقطاع الخاص على إيلاء هذه الفئة الرعاية والاهتمام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي أثرت بشكل كبير على المعاقين.



من جانبهما أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد الديلمي ورئيس جمعية رعاية الصم والبكم يحيى سرور إلى دلالات تخرج كوكبة جديدة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قهروا الصعاب وواجهوا التحديات بعزيمة لا تنكسر ليثبتوا للعالم امتلاكهم للإرادة والإصرار

والتميز .

ولفتا إلى أن تعليم ذوي الإعاقة الضمان الحقيقي لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتحويلهم إلى طاقات إيجابية تسهم في نهضة وتنمية الوطن .

وأعرب الديلمي وسرور عن الشكر لكل الشركاء والداعمين للصندوق والجمعية .

وأكدا إستمرار الدفاع عن حقوق المعاقين ومنحهم كافة الخدمات رغم الوضع الصعب جراء تراجع إيرادات الصندوق بسبب العدوان والحصار .

ودعا الديلمي وسرور الجهات ذات العلاقة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الرعاية وتقدير أوضاعهم الخاصة .

بدوره أشاد عميد كلية التربية الخاصة بجامعة آزال الدكتور أمين الزقار بجهود الطلاب والطالبات وتفانيهم في تجاوز الصعاب التحديات التي واجهتهم خلال سنوات الدراسة .



وقال : " تشرفنا بإعطائهم العلم والمهارات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وتساعدهم في الاستفادة من طاقاتهم حتى يكونوا فاعلين في سوق العمل ".



فيما أشارت كلمة الخريجين التي ألقاها أحمد البكاري إلى أن تخرجهم يمثل تطوراً مهماً في حياة كل منهم .

وأعربت عن الشكر لكل الأكاديميين والإداريين والمترجمين والداعمين لشريحة الصم والبكم من أجل استمرارهم في التعليم والأخذ بأيديهم لتحقيق مستوى أكاديمي أفضل.



وفي ختام الحفل الذي تخللته أنشودتان لطلاب وطالبات مدرسة المستقبل للصم، تم تكريم الخريجين والداعمين والمساهمين في إنجاح الحفل.



حضر الحفل رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عثمان الصلوي و مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة عبدالله بنيان ومدير نظم المعلومات بالأمانة ناجي الوعيل ورئيس الاتحاد اليمني لرياضة الصم أحمد القمرا وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.

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