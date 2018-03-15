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اختتام دورة تدريب منشطي المجتمع حول حماية الطفل في المحويت
[15/مارس/2018] المحويت - سبأ :
أنهى 31 متدربا ومتدربة اليوم بمدينة المحويت دورة تدريب منشطي المجتمع حول حماية الطفل، أقامتها منظمة أنترسوس بالشراكة مع جمعيات محلية بدعم اليونيسيف.

وفي الاختتام أكد وكيل محافظة المحويت حمود شملان أهمية الاتصال المجتمعي الفعال لتوعية المواطنين بمختلف القضايا لتفادي الأزمات وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.

فيما استعرض مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عادل الزراقة، نماذج عن العنف والإساءة واستغلال الأطفال وكيفية حمايتهم ووقايتهم من أضرار وتبعات الكوارث والعدوان والحصار.

وهدفت الدورة في أربعة أيام إكساب المتدربين مهارات حول الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار منسق الدورة رعد الضبيبي إلی أهمية الدورة في مساندة الأطفال وحمايتهم من الأضرار الناجمة عن العنف الأسري وسوق العمل المبكر وكذا تبعات العدوان والخوف النفسي والصدمات المتكررة.

تخلل الاختتام تكريم المتدربين من مديريات المحافظة بالشهادات التقديرية.
سبأ
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