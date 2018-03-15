مناقشة سبل إنجاح حملة الحشد والتعبئة العامة بمديرية الطويلة بالمحويت [15/مارس/2018] المحويت - سبأ :

ناقش لقاء بمديرية الطويلة محافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر الجوانب المتعلقة بإنجاح حملة الحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة.



واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة منير خضراء ومدير عام المديرية أحمد الولي وقيادات السلطة المحلية والوجهاء والأعيان سبل إنجاح حملة الحشد والتعبئة في كافة القرى والعزل للدفاع عن الوطن.



وأكد المحافظ ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية في تلبية نداء الوطن للدفاع عن أمنه واستقراره ضد العدوان الذي يستهدف اليمن و شعبه على مدى ثلاث سنوات و يدمر كل مقومات الحياة والبنى التحتية .



وشدد علی تلاحم واصطفاف الجميع في خندق الصمود ومواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل الدعم لتعزيز ملاحم الانتصارات ضد قوى العدوان ومرتزقته.



وحث المحافظ حيدر منتسبي القوات المسلحة على العودة إلى معسكراتهم لمشاركة أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن.



فيما أكدت قبائل مديرية الطويلة استعدادها دعم حملة التجنيد ورفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء للذود عن الوطن و الدفاع عن أراضيه .

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