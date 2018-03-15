محافظ المحويت يتفقد عدد من أسر الشهداء في الطويلة [15/مارس/2018] المحويت -سبأ :



تفقد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم عدد من أسر الشهداء والجرحى بمنطقة ويس في مديرية الطويلة.







واطلع المحافظ حيدر على أحوال أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم .. مشيدا بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.







وأكد ضرورة الاهتمام بأبناء وآسر الشهداء ومنحهم الأولوية في الدعم الإنساني والإغاثي والرعاية الصحية والتعليم.







إلی ذلك اطلع محافظ المحويت علی التجهيزات الخاصة بروضة الشهداء بمنطقة ويس ..مشيدا بجهود ومواقف أبناء المنطقة ودورهم رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد .







رافقه خلال الزيارة مدير عام المديرية أحمد الولي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ.

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