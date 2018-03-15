كلية الآداب بجامعة ذمار تحتفي بتخريج دفعة "بالعلم ننتصر". [15/مارس/2018] ذمار - سبأ

احتفت كلية الآداب بجامعة ذمار بتخريج 145 طالبا وطالبة من أقسام الآثار والمتاحف واللغات العربية والانجليزية والفرنسية وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا دفعة "بالعلم ننتصر".



وفي الحفل أشاد رئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري بجهود عمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وشئون الطلاب من أجل استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، منوها بسرعة انجاز وتسليم وثائق التخرج في بادرة هي الأولى على مستوى جامعة ذمار.



فيما أشاد عميد الكلية الدكتور عبد الكريم البحله بحرص الطلاب على مواصلة التعليم، داعيا الخريجين ليكونوا خير سفراء للجامعة في مرافق العمل التي سيلتحقون بها مستقبلا.

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