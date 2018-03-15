قتلى وجرحى في صفوف العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية [15/مارس/2018] صنعاء - سبأ



لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم الـ 24 ساعة الماضية ،فيما دكت القوتين المدفعية الصاروخية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر كبيرة.







وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية الجيش و اللجان الشعبية قصفت







تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء وصحراء البقع قبالة نجران ، واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الملتقى ، كما استهدفت تجمعات لجنود العدو في قرية قمر وحامضة في جيزان ،وتم قنص جندي سعودي في التبة الحمراء .







وأشار المصدر الى مصرع 14 مرتزقا وإصابة آخرين بعمليات قنص وقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في التباب السود قبالة منفذ علب بقطاع عسير ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بعملية إغارة للجيش و اللجان على مواقعهم في سبحطل .







وفي القطاع نفسه دكت المدفعية تجمعات وتحصينات للجيش السعودي و المرتزقة في موقع الشبكة والجمارك بمنفذ علب ،واستهدفت مرابض مدفعيتهم في عدة مواقع قبالة المنفذ وخلفه وفي معسكر الجربة ، وتم إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة منفذ علب .







كما استهدف قصف مدفعي وصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات ومرابض مدفعية الجيش السعودي خلف منفذ علب ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم ، وتم قصف تحصينات للجنود السعوديين في مدينة الربوعة ، وإعطاب آلية عسكرية بالمنطقة نفسها .







وذكر المصدر أن أربعة مرتزقة لقوا مصرعهم بعمليات قنص في جبهة صرواح بمحافظة مأرب ، وتدمير طقم محمل بالمرتزقة في مديرية المصلوب في محافظة الجوف ومصرع من كانوا على متنه ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمع للمرتزقة في مديرية الغيل .







وحسب المصدر أصيب القيادي المرتزق النقيب نعمان لغبر الحميدي اركان حرب مايسمى اللواء الثاني عمالقه واثنين من المرتزقة بنيران الجيش و اللجان في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز ،ولقي مرتزقان آخران مصرعهما بالجبهة نفسها .







كما تم اعطاب آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بجبهة حمير بمديرية مقبنة ومصرع من كان على متنها ولقي خمسة مرتزقة مصرعهم إثر تدمير آليتهم في الجبهة نفسها ، ،تم قنص مرتزق جنوب معسكر خالد بمديرية موزع ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات أفراد وآليات للمرتزقة في مفرق موزع وغربه .







ووفقا للمصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية إغارة على مواقعهم في جبهة يعيس بمنطقة مريس في محافظة الضالع .

سبأ