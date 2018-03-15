كوريا الجنوبية تعتزم إنشاء طريق سريع يربطها بجارتها الشمالية [15/مارس/2018] يسول /سبأ:



تعتزم كوريا الجنوبية إنشاء طريق سريع يربط بين مدينة باجو الكورية الجنوبية، ومدينة كيسونج الكورية الشمالية.







وأفادت الشركة الكورية للطرق السريعة اليوم أنها تجهز لتشكيل فريق عمل خاص بالمشروع لإنشاء الطريق السريع في المناطق الحدودية بين الكوريتين، ومن المتوقع تشكيله في غضون النصف الأول من العام الجاري، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.







وكانت وزارة الأراضي والنقل والشركة قد حددتا هذا المشروع لربط الطريق السريع بين الكوريتين كمهمة سياسية رئيسية في عام 2015، غير أن عملية المشروع تم تعليقها في ظل تجمد العلاقات بين الكوريتين بسبب التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية في يناير عام 2016 .







ووفقا لوكالة يونهاب فإن شبكة الطرق السريعة بين سول وبيونج يانج ستستكمل في حال إنشاء الطريق السريع الذي يربط بين مون سان وكيسونج.

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