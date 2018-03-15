إصابة فلسطيني جراء عدوان طائرات الاحتلال على بيت حانون [15/مارس/2018] القدس المحتلة-سبأ:

أصيب فلسطيني بجروح صباح اليوم جراء عدوان طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه بيت حانون ما أدى إلى إصابة مواطن بشظايا نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج وحدوث أضرار كبيرة بممتلكات الفلسطينيين فيما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على منازل المواطنين وممتلكاتهم شرق بلدة بيت حانون.



وأكد مراسل الوكالة سماع دوي انفجار قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أعقبه إطلاق الاحتلال للقذائف والرصاص الحي من الرشاشات الثقيلة حيث شوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من شرق غزة وسط تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المكان.



إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 15 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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