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آخر تحديث: الخميس، 15 - مارس - 2018 الساعة 01:08:15م
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طيران العدوان يشن 32 غارة على عدد من المحافظات
[15/مارس/2018] صنعء - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 32 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال ال 24 ساعة الماضية خلفت أضرارا بمنازل المواطنين ، واستشهد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقتي آل صبحان والسداد بمديرية باقم في محافظة صعدة ، و استهدف بثلاث غارات منطقة القد بمديرية رازح الحدودية خلفت أضرارا بمنازل المواطنين ،فيما استشهد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بالمحافظة .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 12 غارة على مطار صنعاء الدولي و غارتين على قاعدة الديلمي الجوية ،واستهدف بسبع غارات معسكر اللواء العاشر بمديرية باجل في محافظة الحديدة ، وشن غارتين على الخط الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا بالمحافظة نفسها .

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على الربوعة في عسير .
سبأ
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