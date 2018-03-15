طيران العدوان يشن 32 غارة على عدد من المحافظات [15/مارس/2018] صنعء - سبأ :

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 32 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال ال 24 ساعة الماضية خلفت أضرارا بمنازل المواطنين ، واستشهد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقتي آل صبحان والسداد بمديرية باقم في محافظة صعدة ، و استهدف بثلاث غارات منطقة القد بمديرية رازح الحدودية خلفت أضرارا بمنازل المواطنين ،فيما استشهد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بالمحافظة .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 12 غارة على مطار صنعاء الدولي و غارتين على قاعدة الديلمي الجوية ،واستهدف بسبع غارات معسكر اللواء العاشر بمديرية باجل في محافظة الحديدة ، وشن غارتين على الخط الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا بالمحافظة نفسها .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على الربوعة في عسير .

سبأ