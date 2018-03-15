مقتل طيارين اثنين بتحطم طائرة أمريكية من طراز سوبر هورنيت [15/مارس/2018] واشنطن-سبأ:

أعلنت البحرية الأمريكية مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة حربية من طراز “إف إيه 18” سوبر هورنيت خلال طلعة تدريبية

مقتل طيارين اثنين بتحطم طائرة أمريكية من طراز سوبر هورنيت قبالة ساحل كي وست في فلوريدا.



ونقلت رويترز عن البحرية قولها في بيان: إن “الطيار ومساعده انتشلا من المياه وأعلنت وفاتهما بعد سقوط الطائرة بينما كانت تتجه للهبوط في محطة كي ويست الجوية التابعة للقوات البحرية” مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.



وكانت البحرية الأمريكية أعلنت في تشرين الثاني الماضي تحطم طائرة عسكرية أمريكية وعلى متنها 11 شخصاً في بحر الفلبين أثناء توجهها للهبوط على حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان.

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