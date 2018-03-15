يوفنتوس يبتعد بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم [15/مارس/2018] روما /سبأ:

ابتعد فريق يوفنتوس بصدارة ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم بعد فوزه مساء امس على فريق اتالانتا بهدفين نظيفين اليوم في تورينو، محققا انتصاره الثاني عشر على التوالي.



ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 74 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 41 نقطة في المركز الثامن.



افتتح الأرجنتيني جونزالو هيجواين التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 29، وتضاعفت معاناة أتالانتا، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 79 لحصوله على الإنذار الثاني واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف بليس ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة /81/.



واستفاد يوفنتوس من خسارة نابولي على أرضه أمام روما 2-4 ثم تعادله مع انتر ميلان صفر-صفر خارج ملعبه، ليتصدر بفارق نقطة، ثم وسع اليوم الفارق الى 4 نقاط بحسمه مباراته المؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة ضد اتالانتا الذي أجبره ذهابا على التعادل معه في برغامو

سبأ