دوري أبطال أوروبا : برشلونة يقسو على تشيلسي ويصعد لربع النهائي [15/مارس/2018] برشلونة –سبأ:

أكمل فريق برشلونة الإسباني عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب "كامب نو".



وأحرز ثلاثية "البلوجرانا" كلاً من ليونيل ميسي "هدفان" في الدقيقتين الثالثة، و63 على التوالي، وعثمان ديمبلي بالدقيقة 20.



وكانت مباراة الذهاب انتهت على ملعب "ستامفورد بريدج" بالتعادل بهدف لمثله، ليعبر برشلونة للدور التالي برباعية لهدف كمجموع نتيجة اللقاءين.



وقام المدير الفني لبرشلونة فالفيردي بإحداث تغيير وحيد في تشكيلته، باشراك الفرنسي عثمان ديمبلي منذ البداية بدلاً من باولينيو، كما فضل كونتي الإبقاء على مهاجمه ألفارو موراتا ليدفع بأوليفير جيرو كمهاجم صريح.



بدوره، أنهى بايرن ميونيخ الألماني مهمة التأهل رسميًا إلى ربع النهائي، بعدما انتصر على بشكتاش التركي بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فودافون أرينا".



وسجل أهداف البايرن كل من تياجو ألكانتارا في الدقيقة 18، وجوكهان جونول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 46، وساندرو فاجنر في الدقيقة 84، فيما أحرز فاجنر لوف هدف بشكتاش الوحيد بالدقيقة 59.



وكان البايرن حقق فوزاً عريضاً في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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