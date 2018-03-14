محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع حقائب صحية وقطارات مياه بمديرية كحلان الشرف في حجة حجة - سبأ :

دشن مدير عام مديرية كحلان الشرف بمحافظة حجة عبدالله الشهاري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور عبده عواض اليوم توزيع الحقائب الصحية وقطارات المياه المقدمة من منظمة رؤيا أمل الدولية في إطار مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا بمحافظتي حجة والمحويت الذي تنفذه المنظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية .



حيث تم توزيع 272 حقيبة وقطارة لـ 272 أسرة مستهدفة ومجاورة لحالات مؤكدة أصيبت بالكوليرا في المديرية ..



وفي التدشين أشاد الشهاري بإسهامات وتدخلات منظمة رؤيا أمل الدولية وسعيها إلى دعم الجهود الحكومية في مكافحة وباء الكوليرا وتنفيذها للعديد من الأنشطة والمشاريع التي تلبي بعضاً من إحتياجات أبناء المديرية ، مؤكداً استعداد السلطة المحلية تذليل أي صعوبات قد تعترض سير عمل المنظمة وبما يخدم المصلحة العامة .



من جانبه أوضح مدير المشروع بمنظمة رؤيا أمل الدكتور إيهاب السقاف أن المشروع يهدف إلى دعم الجهود الرسمية للحد من انتشار مرض الكوليرا وتقليل نسبة الوفيات في مديريتي كحلان الشرف وأفلح اليمن .



وذكر أن مشروع الإستجابة الطارئة الذي يستهدف 34 مرفقاً صحياً موزعة ما بين ( 4 مراكز لمعالجة الإسهالات و30 زاوية ارواء فموي) في أربع مديريات بمحافظتي حجة والمحويت ،يتضمن دعم وتأهيل وترميم وتأثيث تلك المرافق الصحية و تزويدها باحتياجاتها لتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة المواطنين .



وشدد الدكتور السقاف على أهمية تعزيز إجراءات الوقاية من الإصابة بمرض الإسهالات المائية الحادة (الكوليرا) والحد من الإصابات الجديدة من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة خصوصا مع قدوم موسم الأمطار ، مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وكلورتها وتعزيز أنشطة المياه والإصحاح البيئي والنظافة الشخصية .



وثمّن التعاون المثمر مع قيادة المحافظة و السلطات المحلية وحرصها على تسهيل نشاط المنظمة وتذليل الصعوبات التي تواجه سير تنفيذ المشروع.



حضر التدشين مدير الدعم بفريق مشروع الإستجابة الطارئة في المديرية عزالدين مثقال ومسئول المتابعة والتقييم بفريق المشروع في المديرية مجاهد الهدى واعضاء فريق التثقيف والتوعية بالمديرية .

سبـأ [14/مارس/2018]سبـأ