ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 11:41:12م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش وضع القطاع الصحي
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، الوضع الصحي الراهن وتحسين الخدمات الصحية.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
تدشين توزيع حقائب صحية وقطارات مياه بمديرية كحلان الشرف في حجة
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية باجل بالحديدة
استهداف مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في عسير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين توزيع حقائب صحية وقطارات مياه بمديرية كحلان الشرف في حجة
[14/مارس/2018]
حجة - سبأ :
 دشن مدير عام مديرية كحلان الشرف بمحافظة حجة عبدالله الشهاري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور عبده عواض اليوم توزيع الحقائب الصحية وقطارات المياه المقدمة من منظمة رؤيا أمل الدولية في إطار مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا بمحافظتي حجة والمحويت الذي تنفذه المنظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية .

حيث تم توزيع 272 حقيبة وقطارة لـ 272 أسرة مستهدفة ومجاورة لحالات مؤكدة أصيبت بالكوليرا في المديرية ..

وفي التدشين أشاد الشهاري بإسهامات وتدخلات منظمة رؤيا أمل الدولية وسعيها إلى دعم الجهود الحكومية في مكافحة وباء الكوليرا وتنفيذها للعديد من الأنشطة والمشاريع التي تلبي بعضاً من إحتياجات أبناء المديرية ، مؤكداً استعداد السلطة المحلية تذليل أي صعوبات قد تعترض سير عمل المنظمة وبما يخدم المصلحة العامة .

من جانبه أوضح مدير المشروع بمنظمة رؤيا أمل الدكتور إيهاب السقاف أن المشروع يهدف إلى دعم الجهود الرسمية للحد من انتشار مرض الكوليرا وتقليل نسبة الوفيات في مديريتي كحلان الشرف وأفلح اليمن .

وذكر أن مشروع الإستجابة الطارئة الذي يستهدف 34 مرفقاً صحياً موزعة ما بين ( 4 مراكز لمعالجة الإسهالات و30 زاوية ارواء فموي) في أربع مديريات بمحافظتي حجة والمحويت ،يتضمن دعم وتأهيل وترميم وتأثيث تلك المرافق الصحية و تزويدها باحتياجاتها لتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة المواطنين .

وشدد الدكتور السقاف على أهمية تعزيز إجراءات الوقاية من الإصابة بمرض الإسهالات المائية الحادة (الكوليرا) والحد من الإصابات الجديدة من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة خصوصا مع قدوم موسم الأمطار ، مشيراً إلى ضرورة العمل على حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وكلورتها وتعزيز أنشطة المياه والإصحاح البيئي والنظافة الشخصية .

وثمّن التعاون المثمر مع قيادة المحافظة و السلطات المحلية وحرصها على تسهيل نشاط المنظمة وتذليل الصعوبات التي تواجه سير تنفيذ المشروع.

حضر التدشين مدير الدعم بفريق مشروع الإستجابة الطارئة في المديرية عزالدين مثقال ومسئول المتابعة والتقييم بفريق المشروع في المديرية مجاهد الهدى واعضاء فريق التثقيف والتوعية بالمديرية .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية باجل بالحديدة
استهداف مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان
قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في عسير
مصرع عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في مريس بالضالع
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في تعز
تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة في المصلوب بالجوف
إسقاط طائرة تجسس للعدوان بعسير
قنص أربعة من مرتزقة العدوان في صرواح بمأرب
وزير الداخلية يشيد بجهود مركز الشكاوى والبلاغات
تنفيذي الحديدة يناقش الجوانب المتصلة بتحسين الأداء المالي والخدمي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية باجل بالحديدة
[14/مارس/2018]
استشهاد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في شدا بصعدة
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف عدداً من محافظات الجمهورية بـ 24 غارة
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مطار صنعاء الدولي
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية همدان
[13/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by