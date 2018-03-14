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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 11:00:16م
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أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ست غارات على مديرية باجل بالحديدة
[14/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي مساء اليوم ست غارات على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية باجل.
سبـأ
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