محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استهداف مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان نجران - سبأ :

استهدفت القوة المدفعية اليوم تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في نجران وجيزان، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على مواقع المرتزقة في سبحطل بنجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الملتقى ، ودكت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء وصحراء البقع قبالة نجران.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في موقع سبحطل أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في التبة الحمراء و تبة الخزان بموقع قوى ، لافتاً إلى أن سلاح المدفعية دك تجمعات للجنود السعوديين في قريتي قمر وحامضة بجيزان .

سبـأ [14/مارس/2018]سبـأ