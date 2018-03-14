[14/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
أشاد وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري بجهود مدير وضباط وأفراد مركز الشكاوى والبلاغات .
وأكد وزير الداخلية في رسالة شكر لمدير وضباط وأفراد مركز الشكاوى والبلاغات، أن الجهود التي بذلوها في استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها ومتابعتها المستمرة في إنصافهم، مما قد يحصل عليهم من بعض مأموري الضبط القضائي من مخالفات وتجاوزات للقانون والرفع بالتقارير عنها ساهم في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإلزامهم بالتقيد بنصوص القوانين المنظمة لعمل الشرطة.
وقال " نمنحكم رسالة الشكر هذه عرفانا وتقديرا لجهودكم ولتفانيكم في أداء الأعمال الموكلة إليكم ".
سبـأ