ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 08:31:46م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش وضع القطاع الصحي
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، الوضع الصحي الراهن وتحسين الخدمات الصحية.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
وزير الداخلية يشيد بجهود مركز الشكاوى والبلاغات
تنفيذي الحديدة يناقش الجوانب المتصلة بتحسين الأداء المالي والخدمي
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة
اختتام دورة في مجال الاسعافات الاولية بسنحان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تنفيذي الحديدة يناقش الجوانب المتصلة بتحسين الأداء المالي والخدمي
[14/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
 ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، الجوانب المتعلقة بتحسين الأداء المالي والخدمي .

وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة علي بن علي القوزي وأعضاء الهيئة الإدارية ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، إلى السبل الكفيلة بالحفاظ على الأراضي العامة للدولة ومنع أي تصرف فيها ومتابعة العقود الاستثمارية غير المستغلة التي منحت للمستثمرين.

كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتنمية الموارد .. ووجه المكاتب الإيرادية برفع تقرير يومي إلى مكتب المالية بالمحافظة بالمتحصلات النقدية مع التأكيد على توريد المبالغ الموردة أولا بأول للخزينة العامة.

واستعرض الاجتماع نشاط عدد من المكاتب التنفيذية .. مؤكدا ضرورة تفعيل أدائها والعمل على تحصيل الموارد المالية وتلافي أوجه القصور ومعالجة أي إختلالات.

وأكد الاجتماع أهمية إيجاد فرقة نظافة على طول الساحل وأماكن التنزه للحفاظ على نظافتها بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين ومكتبي السياحة والأشغال، وكلف مكتب السياحة بتفعيل الإشراف على الفنادق وأماكن الإيواء وإعداد خطة شاملة بذلك.

كما كلف الاجتماع مكتب الأشغال العامة والطرق برفع مخلفات البناء في الشوارع بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بالإضافة إلى تنظيم عملية منح التراخيص لمزاولة المشاريع الاستثمارية الصغيرة وبما لا يخل بالمظهر العام للمدينة.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالغاز المنزلي وكلف شركة الغاز بعقد لقاء مع وكلاء الشركة لوضع آلية مناسبة لتوزيع الغاز بالمحافظة تضمن وصوله إلى المستهلكين بالسعر المحدد.

وشكل الاجتماع لجنة بهذا الشأن برئاسة وكيل المحافظة محمد عياش قحيم وعضوية مدير أمن المحافظة ومدير شركة الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة ومدراء مديريات الحالي والحوك والميناء.

ووجه الاجتماع مكتب الأوقاف والإرشاد بتعزيز جوانب التوعية للشباب بهدف ترسيخ مفاهيم الوسطية من خلال منابر المساجد وغيرها.

وأكد المكتب التنفيذي أهمية إقامة مخيم للنازحين بمديرية الجراحي، حيث كلف مدير عام المديرية وفروع المكاتب التنفيذية باقتراح موقع لإقامة المخيم وإعداد موازنة خاصة به.

وشدد الاجتماع على ضرورة انتظام عقد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي في الأسبوع الأول من كل شهر ورفع المكاتب تقارير دورية لمناقشتها، كما كلف مدراء المكاتب التنفيذية بإعداد موازنة تشغيلية تضمن تفعيل عمل كل مكتب خلال الفترة المقبلة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وزير الداخلية يشيد بجهود مركز الشكاوى والبلاغات
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة
اختتام دورة في مجال الاسعافات الاولية بسنحان
وكيل محافظة ريمة يتفقد النقاط الأمنية في الجبين
اجتماع برئاسة محافظ ذمار يناقش دور القطاع الخاص في توفير مادة الغاز
مؤسسة صدى بحجة تختتم دورة تدريبية في مجال بناء القدرات
النائب العام يوجه النيابات التقيد بإجراءات التحقيق في قضايا جرائم السرقات
أسرة الشهيد سبأ الارياني تقدم قافلة ملابس للجيش واللجان الشعبية
وزارة الثروة السمكية تنظم مؤتمر صحفي حول أضرار العدوان بالقطاع السمكي
تدشين توزيع ألف و600 سلة غذائية بالحديدة

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في شدا بصعدة
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف عدداً من محافظات الجمهورية بـ 24 غارة
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مطار صنعاء الدولي
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية همدان
[13/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حرض وميدي
[13/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by