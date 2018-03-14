محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي الحديدة يناقش الجوانب المتصلة بتحسين الأداء المالي والخدمي الحديدة - سبأ :

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، الجوانب المتعلقة بتحسين الأداء المالي والخدمي .



وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة علي بن علي القوزي وأعضاء الهيئة الإدارية ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، إلى السبل الكفيلة بالحفاظ على الأراضي العامة للدولة ومنع أي تصرف فيها ومتابعة العقود الاستثمارية غير المستغلة التي منحت للمستثمرين.



كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتنمية الموارد .. ووجه المكاتب الإيرادية برفع تقرير يومي إلى مكتب المالية بالمحافظة بالمتحصلات النقدية مع التأكيد على توريد المبالغ الموردة أولا بأول للخزينة العامة.



واستعرض الاجتماع نشاط عدد من المكاتب التنفيذية .. مؤكدا ضرورة تفعيل أدائها والعمل على تحصيل الموارد المالية وتلافي أوجه القصور ومعالجة أي إختلالات.



وأكد الاجتماع أهمية إيجاد فرقة نظافة على طول الساحل وأماكن التنزه للحفاظ على نظافتها بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين ومكتبي السياحة والأشغال، وكلف مكتب السياحة بتفعيل الإشراف على الفنادق وأماكن الإيواء وإعداد خطة شاملة بذلك.



كما كلف الاجتماع مكتب الأشغال العامة والطرق برفع مخلفات البناء في الشوارع بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بالإضافة إلى تنظيم عملية منح التراخيص لمزاولة المشاريع الاستثمارية الصغيرة وبما لا يخل بالمظهر العام للمدينة.



وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بالغاز المنزلي وكلف شركة الغاز بعقد لقاء مع وكلاء الشركة لوضع آلية مناسبة لتوزيع الغاز بالمحافظة تضمن وصوله إلى المستهلكين بالسعر المحدد.



وشكل الاجتماع لجنة بهذا الشأن برئاسة وكيل المحافظة محمد عياش قحيم وعضوية مدير أمن المحافظة ومدير شركة الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة ومدراء مديريات الحالي والحوك والميناء.



ووجه الاجتماع مكتب الأوقاف والإرشاد بتعزيز جوانب التوعية للشباب بهدف ترسيخ مفاهيم الوسطية من خلال منابر المساجد وغيرها.



وأكد المكتب التنفيذي أهمية إقامة مخيم للنازحين بمديرية الجراحي، حيث كلف مدير عام المديرية وفروع المكاتب التنفيذية باقتراح موقع لإقامة المخيم وإعداد موازنة خاصة به.



وشدد الاجتماع على ضرورة انتظام عقد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي في الأسبوع الأول من كل شهر ورفع المكاتب تقارير دورية لمناقشتها، كما كلف مدراء المكاتب التنفيذية بإعداد موازنة تشغيلية تضمن تفعيل عمل كل مكتب خلال الفترة المقبلة.

سبـأ [14/مارس/2018]سبـأ