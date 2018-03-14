[14/مارس/2018] ريمة - سبأ:
تفقد وكيل محافظة ريمة صالح العياضي اليوم أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في النقاط الأمنية بمداخل عاصمة المحافظة الجبين .
وحث الوكيل العياضي على رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأشاد بجهود رجال الأمن واللجان الشعبية وخاصة في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .. منوها بدور أبناء المحافظة في التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والسكينة العامة.
فيما أكد رجال الأمن واللجان الشعبية، استعدادهم بذل المزيد من الجهود للتصدي للمؤامرات التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.
سبأ