عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا ترفض أي إتهامات بشأن تسميم الضابط السابق سكريبال





نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء أن يكون لبلاده أي علاقة بتسميم الضابط السابق سيرغي سكريبال .. مؤكداً استعداد موسكو للتعاون في التحقيق بهذا الحادث.



ونقلت وكالة (نوفوسيتي) الروسية للانباء عن بيسكوف قوله إن "موقف موسكو معروف جيداً، وتم إبلاغ هذا الموقف من خلال القنوات الدبلوماسية إلى لندن، وهو يتلخص بحقيقة أن موسكو ليس لها علاقة بالحادث الذي وقع في المملكة المتحدة".



واضاف "لا تقبل موسكو ادعاءات لا أساس لها من الصحة واتهامات بحقها غير مؤكدة ومدعمة بأي أدلة، ولا تقبل لغة الانذارات من أي نوع".



وأضاف المسئول الروسي "في الوقت نفسه، تظل موسكو منفتحة على التعاون في التحقيق في هذا الحادث، لكن للأسف، لا تلقى استعداداً للمعاملة بالمثل من جانب البريطانيين في هذا المجال".



وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن الكرملين لا يستطيع طرح افتراضات وترجيحات حول الشخص الذي يقف وراء تسميم الضابط السابق سكريبال، لأنه لا يشارك في التحقيق في هذا الحادث.



وقال ان "هذا ليس من شأننا أن نطلق أي فرضية خاصة بالكرملين، لأن الكرملين لا يشارك في التحقيق بهذه الحوادث، خاصة وأن هذه الواقعة لم تحدث على أراضي بلادنا".



وتم العثور في الرابع من مارس الجاري، على العقيد السابق سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبري البريطانية، وفقاً للجانب البريطاني، تم تسميمهما بغاز الأعصاب.



ويأتي ذلك في الوقت الذي استدعت الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو فيما امهلت بريطانيا 23 دبلوماسياً روسياً اسبوع لمغادرة البلاد على خلفية الحادثة.

سبأ [14/مارس/2018] موسكو – سبأ :سبأ