محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة محافظ ذمار يناقش دور القطاع الخاص في توفير مادة الغاز





ناقش اجتماع اليوم بذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، جهود القطاع الخاص في تغطية احتياجات المواطنين من مادة الغاز.



وفي الاجتماع الذي ضم ممثلو عن محطات تعبئة الغاز التابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي ومكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمدينة ذمار، أشار المحافظ المقدشي إلى الجهود المبذولة لتغطية جزء كبير من الطلب على مادة الغاز.



ونوه بدور القطاع الخاص في مساندة جهود السلطة المحلية لتغطية الاحتياج وكسر الاحتكار والالتزام بالأسعار.



ولفت محافظ ذمار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مكتب الصناعة وفرع منشأة الغاز الحكومية والمجلس المحلي بمدينة ذمار لتوفير الاحتياج من مادة الغاز وضمان وصولها للمستهلك بالسعر المحدد.



وأكد أن السلطة المحلية ستتخذ الإجراءات بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يمارس الاحتكار خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وكان مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي أشار إلى أهمية استمرار التنسيق لرفد السوق باحتياجاته من الغاز .



حضر الاجتماع مدير منشأة الغاز بالمحافظة محمد علي قابل ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة محمد سودان وعضو محلي المدينة عبدالجبار المقولي.

سبأ [14/مارس/2018] ذمار - سبأ:سبأ