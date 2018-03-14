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  رياضة
مناقشة التحضيرات لإقامة مهرجان مواهب كرة القدم بصنعاء
[14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:


ناقش اجتماع للفريق الفني لاكتشاف المواهب في المدارس والأندية وإنشاء مدرسة الموهوبين لكرة القدم، اليوم بصنعاء التحضيرات لإقامة مهرجان مواهب كرة القدم.

واستعرض الاجتماع برئاسة رئيس الفريق الفني سعيد العرشي، مشروع موازنة مهرجان مواهب لكرة القدم المزمع إقامته خلال الفترة المقبلة بصنعاء كتدشين لأنشطة الفريق.

وكلف الاجتماع مسئولة العلاقات والتنسيق بالفريق الفني أمة السلام الفقيه بإعداد الموازنة بصورة نهائية وبرنامج المهرجان المقدم من قبل المشرف الفني عبدالوهاب الحواني على أن يتم رفعه لوزير الشباب والرياضة الأسبوع المقبل.

واستعرض المدرب البرازيلي والخبير لوسيانو خلال الاجتماع خطة عمله مع الفريق الفني .. مؤكداً أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح برنامج اكتشاف الموهوبين.

وأكد المجتمعون أن ضم المدرب والخبير لوسيانو إلى عضوية الفريق الفني، إضافة نوعية في عمل الفريق ومدرسة الموهوبين والتي تعد خطوة أولى بصنعاء، تتبعها خطوات أخرى لفتح مدارس للموهوبين في مختلف المحافظات.

وأشاد الاجتماع بدعم قيادة وزارة الشباب والرياضة للفريق الفني وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عمله بتوفير احتياجات الفريق.

سبأ
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