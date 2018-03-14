ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 08:31:46م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش وضع القطاع الصحي
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، الوضع الصحي الراهن وتحسين الخدمات الصحية.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
آخر الأخبار:
وزير الداخلية يشيد بجهود مركز الشكاوى والبلاغات
تنفيذي الحديدة يناقش الجوانب المتصلة بتحسين الأداء المالي والخدمي
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة
اختتام دورة في مجال الاسعافات الاولية بسنحان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة صدى بحجة تختتم دورة تدريبية في مجال بناء القدرات
[14/مارس/2018] حجة - سبأ:


اختتمت بمحافظة حجة اليوم دورة تدريبية في مجال بناء القدرات وأساسيات العمل التنموي، نظمتها مؤسسة صدى للبناء والتنمية بالمحافظة بالتعاون مع فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية.

تلقى في الدورة التي استمرت أربعة أيام 30 متدربا من الكادر الإداري ومن موظفي مشروع المساعدات الغذائية بالمؤسسة وعدد من منتسبي فرع الهيئة الوطنية لإدارة الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة وجامعة حجة وخمس منظمات مدنية، معارف حول مفهوم التنمية وتحدياتها في اليمن وأسس وسمات العمل التنموي، وشركاء التنمية ودور القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية والمسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص.

كما هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بدور منظمات المجتمع في البناء والتنمية وآلية العمل التنموية لمساعدة منظمات المجتمع المدني في الاسهام ايجابا في العملية التنموية وطرق وأساليب توجيه العمل الطوعي في المجتمع .

واوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صدى للبناء والتنمية بالمحافظة عبدالكريم العليي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية في إطار مشروع بناء القدرات الجاري تنفيذه بتمويل ذاتي من المؤسسة.

ولفت إلى أن الدورة هدفت إلى بناء قدرات العاملين والمتطوعين في المؤسسة ومنتسبي الجهات المشاركة فيها وتمكينهم من القيام بمسئولياتهم انطلاقا من مبدأ الشراكة القائمة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية في الدفع بعجلة التنمية المجتمعية وكذا تمكينهم من القيام بدور مساند للأنشطة المدنية التي تتبناها مؤسسة صدى.

واشار العليي إلى أن المؤسسة تسعى إلى تحسين أداء منظمات المجتمع وشركائها بما يكفل الإرتقاء تدريجيا بمستويات الأداء المدني والرسمي والخاص لمساعدة الجهات على القيام بمهامها وتحقيق المساهمة الإيجابية في العملية التنموية .

وثمن المدير التنفيذي لمؤسسة صدى دعم فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية لأنشطة المؤسسة وخططها وكذا التسهيلات التي تقدمها قيادة المحافظة للمؤسسة لمواصلة انشطتها وتنفيذ مشاريعها التي تركز على التنمية المجتمعية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الداخلية يشيد بجهود مركز الشكاوى والبلاغات
تنفيذي الحديدة يناقش الجوانب المتصلة بتحسين الأداء المالي والخدمي
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة
اختتام دورة في مجال الاسعافات الاولية بسنحان
وكيل محافظة ريمة يتفقد النقاط الأمنية في الجبين
اجتماع برئاسة محافظ ذمار يناقش دور القطاع الخاص في توفير مادة الغاز
النائب العام يوجه النيابات التقيد بإجراءات التحقيق في قضايا جرائم السرقات
أسرة الشهيد سبأ الارياني تقدم قافلة ملابس للجيش واللجان الشعبية
وزارة الثروة السمكية تنظم مؤتمر صحفي حول أضرار العدوان بالقطاع السمكي
تدشين توزيع ألف و600 سلة غذائية بالحديدة

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في شدا بصعدة
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف عدداً من محافظات الجمهورية بـ 24 غارة
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مطار صنعاء الدولي
[14/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية همدان
[13/مارس/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حرض وميدي
[13/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by