محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة صدى بحجة تختتم دورة تدريبية في مجال بناء القدرات





اختتمت بمحافظة حجة اليوم دورة تدريبية في مجال بناء القدرات وأساسيات العمل التنموي، نظمتها مؤسسة صدى للبناء والتنمية بالمحافظة بالتعاون مع فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية.



تلقى في الدورة التي استمرت أربعة أيام 30 متدربا من الكادر الإداري ومن موظفي مشروع المساعدات الغذائية بالمؤسسة وعدد من منتسبي فرع الهيئة الوطنية لإدارة الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة وجامعة حجة وخمس منظمات مدنية، معارف حول مفهوم التنمية وتحدياتها في اليمن وأسس وسمات العمل التنموي، وشركاء التنمية ودور القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية والمسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص.



كما هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بدور منظمات المجتمع في البناء والتنمية وآلية العمل التنموية لمساعدة منظمات المجتمع المدني في الاسهام ايجابا في العملية التنموية وطرق وأساليب توجيه العمل الطوعي في المجتمع .



واوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صدى للبناء والتنمية بالمحافظة عبدالكريم العليي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية في إطار مشروع بناء القدرات الجاري تنفيذه بتمويل ذاتي من المؤسسة.



ولفت إلى أن الدورة هدفت إلى بناء قدرات العاملين والمتطوعين في المؤسسة ومنتسبي الجهات المشاركة فيها وتمكينهم من القيام بمسئولياتهم انطلاقا من مبدأ الشراكة القائمة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية في الدفع بعجلة التنمية المجتمعية وكذا تمكينهم من القيام بدور مساند للأنشطة المدنية التي تتبناها مؤسسة صدى.



واشار العليي إلى أن المؤسسة تسعى إلى تحسين أداء منظمات المجتمع وشركائها بما يكفل الإرتقاء تدريجيا بمستويات الأداء المدني والرسمي والخاص لمساعدة الجهات على القيام بمهامها وتحقيق المساهمة الإيجابية في العملية التنموية .



وثمن المدير التنفيذي لمؤسسة صدى دعم فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية لأنشطة المؤسسة وخططها وكذا التسهيلات التي تقدمها قيادة المحافظة للمؤسسة لمواصلة انشطتها وتنفيذ مشاريعها التي تركز على التنمية المجتمعية .

سبأ [14/مارس/2018] حجة - سبأ:سبأ