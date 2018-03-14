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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 08:31:46م
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النائب العام يوجه النيابات التقيد بإجراءات التحقيق في قضايا جرائم السرقات
[14/مارس/2018] صنعاء – سبأ:




وجه النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، أعضاء النيابة العامة، بالتقيد بإجراءات التحقيق في قضايا المتهمين المضبوطين على ذمة جرائم السرقات وعدم المسارعة في الإفراج عنهم في حال توفر أدلة، والتصرف فيها وفقا للقانون.

وأكد النائب العام في توجيهاته لأعضاء النيابة العامة، أن على أعضاء النيابة في حال توافر الأدلة في قضايا السرقات وانتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق سرعة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وأشار إلى أن بعض أعضاء النيابة لوحظ عليهم أثناء توليهم التحقيق فيما يحال إليهم من محاضر جمع الاستدلالات في جرائم السرقات، المسارعة في الإفراج عن المتهمين على الرغم من توفر الأدلة التي تكفي سنداً لاتخاذ أمر الحبس الاحتياطي خاصة وبعض هؤلاء المتهمين من ذوي السوابق صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة في مثل هذه الجرائم.

سبأ
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