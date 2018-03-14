رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الأولمبية تختتم دورة للمدربين الواعدين والمنتخبات والوطنية







اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية الأولى للمدربين الواعدين والمنتخبات الوطنية ورياضة المرأة، نظمتها اللجنة الاولمبية واستمرت أربعة أيام.



تلقى 43 مدربا ومدربة محاضرات مكثفة في مجالات علم الاختبارات والمقاييس وعلم النفس والفسيولوجيا والإصابات الرياضية والحركة، ألقاها محاضرون مختصون من كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء.



وفي اختتام الدورة أشار أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري إلى أن الدورة تأتي في إطار برنامج تدريبي لرفع كفاءة المدربين في الجوانب العلمية للتدريب الرياضي وتعزيز قدراتهم في كيفية التعامل مع المتغيرات البدنية والفسيولوجية أثنا العملية التدريبية والمنافسات الرياضية وكيفية إعداد وتأهيل المدربين الشباب.



وحث المشاركين على الالتزام بالبرامج التدريبية وخاصة خلال الفترة القادمة باعتبار أن المدرب يمثل بانضباطه والتزامه القدوة التي سيسير عليها الرياضيين .



وفي ختام الحفل كرم أمين عام اللجنة الأولمبية ومدير عام الاتحادات والأندية وائل القرشي ومدير التسويق في كاك بنك محمد العيسائي المشاركين في الدورة بالشهادات التقديرية.

سبأ [14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:سبأ