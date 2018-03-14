أوبك ترفع توقعها للمعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في 2018م [14/مارس/2018] فيينا – سبأ:

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعها للمعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في 2018م مع تشجيع ارتفاع الأسعار منتجي النفط الصخري الأمريكيين على ضخ المزيد.



وقالت المنظمة في تقرير شهري نشرته اليوم الأربعاء إن المنتجين غير الأعضاء فيها سيزيدون المعروض 1.66 مليون برميل يوميا هذا العام، وذلك في زيادة هي الرابعة على التوالي.



واضافت انه ”بالنسبة للعام 2018م فإن نمواً أعلى متوقع في ضوء الزيادة المنتظرة في الإنتاج الصخري الأمريكي إثر تحسن بيئة الأسعار ليس لمنتجي النفط الصخري فحسب بل لدول أخرى أيضا مثل كندا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين“.

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